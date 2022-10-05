Карта боевых действий в Украине по оценкам ISW и минобороны Великобритании (05.10.22)

По оценкам Института изучения войны (ISW), украинские силы продолжили добиваться успехов в областях, аннексию которых объявила Россия, приступив к поражению слабо укомплектованных людьми российских позиций в Херсонской области на юге Украины.

Один из назначенных РФ руководителей Херсонской области заявил — цитата: "Продвижение вооружённых сил Украины на Херсонском направлении остановилось и российские силы проводят перегруппировку".

Давайте посмотрим на оперативную обстановку на местах.

Эксперты Института изучения войны (ISW) говорят, что за последние три дня украинские силы освободили свыше тысячи квадратных километров территории на севере Херсонской области.

Эта карта показывает прогресс украинского контрнаступления в этой области в течении последних 72 часов по мере продвижения по разным направлениям, включая и вот это, расположенное вдоль западного берега реки Днепр.

Минобороны Великобритании сообщает, что на северо-востоке украинские силы продвинулись на 20 километров за пределы реки Оскол в зону обороны российских сил, по направлению к узлу снабжения в городе Сватово.

Также в свой сводке разведданных министерство уточняет, что Украина сейчас с высокой долей вероятности может ударить по ключевой трассе Сватов-Кременная большинством своих артиллерийских систем, тем самым далее истощая возможность России пополнить запасы своих подразделений на востоке.

Вот что заявляет британское ведомство: "С политической точки зрения, российские лидеры, скорее всего, будут озабочены тем, что ведущие украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, об аннексии которой Россия заявила в официальном порядке".