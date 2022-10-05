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США

Котировки Twitter опять взлетели из-за Илона Маска

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 Андрей Позняков
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Торги акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже
Торги акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже   -   Авторское право  Seth Wenig/AP Photo

Акции Twitter подорожали более чем на 20% после подтверждения намерений Илона Маска приобрести компанию. Из-за резкого взлёта котировок торги этими бумагами на Нью-Йоркской фондовой бирже были временно приостановлены.

Адвокаты предпринимателя направили предложение о заключении сделки руководству социальной сети почти за две недели до запланированных судебных слушаний о принуждении главы Tesla и SpaceX к покупке. Разбирательство инициировали акционеры Twitter после заявлений Маска об отказе от покупки – он обвинял продавцов в сокрытии реального положения дел в компании, в частности, данных о количестве фальшивых учётных записей.

Теперь предприниматель подтверждает намерение закрыть сделку, причём без торга, по цене, определённой в конце апреля в соглашении о намерениях – если социальную сеть действительно удастся продать Илону Маску, она будет стоить ему более 43 млрд долларов. Впрочем, адвокаты миллиардера определили и важное условие для этого: сделка возможна лишь в случае, если суд приостановит все иски и разбирательства, связанные с ней.