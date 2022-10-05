США и Южная Корея ответили КНДР, но с "помаркой"

В ответ на испытания КНДР Южная Корея и США провели совместные учения, запустив четыре ракеты класса "земля-земля" в направлении Японского моря.

Как сообщается, три из четырех ракет достигли цели. Баллистический снаряд Hyunmoo-2 приземлился на базу после запуска в районе южнокорейского города Каннын.

Как сообщает агентство Yonhap, при взлете у ракеты загорелся двигатель, боеголовка не взорвалась. Никто не пострадал.