В Финляндии демонтирован последний в стране памятник Ленину

На востоке Финляндии в городе Котка демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину. Бюст советского вождя был получен в дар от города-побратима — эстонского Таллина — в 1979 году. Памятник работы эстонского скульптора Матти Варика был установлен в центре города рядом со зданиями, в которых бывал Ленин.

В последнее время бюст неоднократно становился объектом вандализма и будет перемещен в запасник городского музея "Кюменлааксо".

Споры о необходимости сохранения советского наследия в Финляндии усилились из-за российского вторжения в Украину.

Житель города Котка Матти Лейкконен говорит: "Это очень хорошее чувство. Я считаю хорошим делом, что с улиц убирают статую основателя одной из самых жестоких правительственных система мира — советского коммунизма".

31 декабря 1917 года Владимир Ленин подписал декрет Совнаркома о независимости Финляндии.

Директор городского планирования Маркку Ханнонен уверен: "Для многих людей эта статуя в какой-то мере была важной, во всяком случае она напоминала о прошлом. Многие также захотели убрать ее с улицы, потому что она отображает период репрессий в истории Финляндии".

Предложение о демонтаже памятника было рассмотрено летом, к этом призвали представители администрации и местные жители. Ранее были демонтированы статуи Ленина в Турку и Хельсинки.