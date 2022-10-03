Спасательные операции во Флориде

Во Флориде сотни спасателей ведут поиски пропавших без вести, а также отказывают необходимую помощь нуждающимся. Из пострадавших районов вывезены свыше 1600 человек, которые оказались в ловушке. Последствия разрушительного урагана Иэн привел к гибели десятков людей в штате Флорида, есть погибшие и на Кубе, а также в штате Северная Каролина.

В результате удара стихии сотни тысяч потребителей до сих пор остаются без доступа к электричеству, над решением этой проблемы работают 42 тысячи специалистов.