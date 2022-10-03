Карл III в Шотландии

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла посетили Шотландию. Это их первая совместная поездка и появление на публике после периода траура по королеве Елизавете II.

Королевская чета приехала, чтобы официально придать статус города Данфермлину, месту рождения короля Карла I казнённого в 17 веке . Он был последним британским монархом, родившимся в Шотландии.

Сотни людей вышли на улицы Данфермлина в Файфе, к северу от Эдинбурга, в надежде увидеть нового монарха. Карл III , одетый в килт, поприветствовал собравшихся и встретился с шотландским руководством.

Данфермлин был среди восьми населённых пунктов, получивших статус города в рамках празднования платинового юбилея в начале этого года в ознаменование 70-летия Елизаветы на престоле.

"Не может быть более подходящего способа отметить выдающуюся жизнь моей любимой матери, чем предоставление этой чести месту, прославившемуся своей долгой и выдающейся историей и той незаменимой ролью, которую оно сыграло в жизни нашей страны, - сказал Карл III в своей речи. - Мы собрались, чтобы отпраздновать это великое событие, а также почтить память Её покойного Величества, чья глубокая любовь к Шотландии была одной из основ её жизни".

Позже в понедельник Чарльз и Камилла устроили приём для 300 гостей в Эдинбурге, чтобы отпраздновать британское сообщество Южной Азии. Члены королевской семьи встретились с британскими индийцами, пакистанцами и многими другими общинами, воздав должное их вкладу в Великобританию.

73-летний Карл III стал сувереном сразу после смерти своей матери Елизаветы в шотландском замке Балморал 8 сентября. В Великобритании был объявлен 10-дневный национальный траур, а королевская семья продлила его ещё на неделю после похорон королевы 1 сентября.