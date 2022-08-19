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мир

Бразилия: Жаир Болсонару набросился на блогера

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 Euronews
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Президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель во время предвыборного ралли в городе Жуис-ди-Фора. 16 августа 2022.
Президент Бразилии Жаир Болсонару с супругой Мишель во время предвыборного ралли в городе Жуис-ди-Фора. 16 августа 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Silvia Izquierdo

Президент Бразилии Жаир Болсонару практически подрался с блогером по имени Вилкер Леан во время выступления перед своими сторонниками. Последний начал выкривать обвинения в адрес бразильского лидера, называя его трусом и записывая происходящее на видео, после чего президент схватил блогера за футболку и попытался выхватить у него телефон.

Новый эпизод агрессивного поведения нынешнего главы Бразилии подогрел дискуссию о том, насколько он подходит для переизбрания на новый срок. Президентские выборы пройдут в стране в октябре.

"Мы имеем дело с психически неуравновешенной личностью, человеком со спутанным сознанием. Человеком, который думает, что полиция должна убивать, а не задерживать; что мы должны продавать оружие, а не книги; который поддерживает ненависть, а не любовь. Это полная противоположность тому, чего мы хотим", — заявил бывший президент Луис Лула да Силва, решивший пойти на новый срок.

Причем, согласно последним результатам опросов, за него готова проголосовать почти половина бразильцев. За Болсонару же — лишь 32%.

Ранее последний заявлял, что отстранить его от власти может только Бог.