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Бразилия

Всеобщие выборы в Бразилии на фоне поляризации избирателей

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 Ирина Шелудкова
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Выборы в Бразилии проходят на фоне острой поляризации общества
Выборы в Бразилии проходят на фоне острой поляризации общества   -   Авторское право  Matias Delacroix/AP

В Бразилии проходит первый тур всеобщих выборов. 

Всего в гонке принимают участие 11 претендентов на пост главы государства. Итоги всеобщих выборов определят также губернаторов штатов и Федерального округа, полностью обновят состав Палаты депутатов и на одну треть — Федерального сената, избираются также новые депутаты региональных заксобраний. 

По результатам последних соцопросов, Лула да Силва, выступающий при поддержке левоцентристской Партии трудящихся, может набрать необходимые 50% голосов уже в первом туре.

Действующий президент Жаир Болсонару , который на выборах представляет правую Либеральную партию, надеется сократить разрыв за счет голосов неопределившихся избирателей. 

Предвыборная кампания сопровождалась скандалами, нападениями на сторонников кандидатов и массовыми акциями протеста.

 "Все готово и запланировано: безопасность избирательного процесса, безопасность работы машин для голосования и перевозка этого оборудования", — заявил министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсон Густаво Торрес. 

Второй тур голосования состоится 30 октября, если никому из претендентов не удастся победить на первом этапе.

Жаир Болсонару неоднократно призывал своих сторонников готовиться к радикальным действиям в случае поражения.