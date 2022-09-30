Ian достиг Южной Каролины, власти опасаются худшего

Ian достиг Южной Каролины, власти опасаются худшегоКомментарии
Euronews
Авторское право Joe Burbank/Orlando Sentinel-
Ian, ставший ураганом 1-й категории, достиг Южной Каролины, сообщили в Национальном центре ураганов. В Джорджтауне и Чарльстоне наблюдался ветер до 140 км/час, проливные дожди и опасное повышение уровня моря.
Потрясенный масштабом разрушений во Флориде президент США призвал население прислушаться к призывам властей и быть осторожными:
По данным властей Флориды, число погибших достигло 21, но может еще возрасти. Материальный ущерб губернатор штата Рон ДеСантис назвал "историческим": улицы и дома затоплены, пришвартованные в гаванях лодки выброшены на берег.
По первоначальным оценкам, последствия Ian могут обойтись страховщикам в 47 миллиардов долларов.