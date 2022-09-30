Ian достиг Южной Каролины, власти опасаются худшего

Ian, ставший ураганом 1-й категории, достиг Южной Каролины, сообщили в Национальном центре ураганов. В Джорджтауне и Чарльстоне наблюдался ветер до 140 км/час, проливные дожди и опасное повышение уровня моря.

Потрясенный масштабом разрушений во Флориде президент США призвал население прислушаться к призывам властей и быть осторожными:

Масштаб разрушений во Флориде гораздо более серьёзный, мы только начинаем осознавать это. Скорее всего, это стихийное бедствие станет одним из самых страшных в истории страны. Вы все видели по телевизору, как взлетали на воздух дома и прочее имущество, на восстановление уйдут месяцы, годы... Джо Байден президент США

По данным властей Флориды, число погибших достигло 21, но может еще возрасти. Материальный ущерб губернатор штата Рон ДеСантис назвал "историческим": улицы и дома затоплены, пришвартованные в гаванях лодки выброшены на берег.

По первоначальным оценкам, последствия Ian могут обойтись страховщикам в 47 миллиардов долларов.