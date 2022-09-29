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Бизнес

Porsche вышла на биржу с 911 млн акций

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 Euronews
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Porsche разместила на бирже 911 млн акций
Porsche разместила на бирже 911 млн акций   -   Авторское право  Martin Meissner/The Associated Press

Автомобильная компания "Порше" вышла на рынок акций: на франкфуртской бирже производитель люксовых автомобилей разместил 911 миллионов акций и получил оценку в 76 миллиардов евро. Это второе по величине IPO в истории европейских торгов, а в Германии — крупнейшее за четверть века. Несмотря на нестабильную и неясную ситуацию на рынках, размещение назвали очень успешным.

Корпорация "Фольксваген", в которую входит "Порше", ещё в начале года объявила, что выведет эту компанию на биржу. Таким образом концерн хочет упростить корпоративную структуру и получить средства, необходимые на развитие сектора электромобилей, чтобы успешно конкурировать с "Теслой".