Обвал авторынка в РФ: продажи легковых машин рухнули на 83,5%

Российский авторынок в мае продолжил падение. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей рухнули на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За период с января по май снижение составило 52% в годовом выражении, было продано 318,114 машин.

"Такого никогда не было, сейчас мы, конечно, находимся в более сложной ситуации. Но, опят же, у нас есть автомобили, есть чем заниматься, что продавать", - говорит автодилер Денис Воронин.

При этом доля китайских автомобилей на российском рынке в мае достигла почти 17%, в целом китайские компании занимают третье место, на первом и втором - "Автоваз" и корейские производители.

"Китайские автомобили сейчас не такие как они были пять лет назад, мы все это прекрасно видим , тестируем", - говорит вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Андрей Петренко.

По оценкам экспертов, к концу года количество автодилеров в России может сократиться на треть и даже в два раза, т.к сказываются уход автоконцернов и остановка производства из-за санкций, налоговые барьеры, дефицит запчастей.

Согласно последним прогнозам, продажи автомобилей в РФ в I полугодии могут упасть на 59%, до 360 тысяч штук - эксперты