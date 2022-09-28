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мир

Ураган "Йен" оставил Кубу без электричества и движется к Флориде

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 Euronews
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Последствия урагана "Йен" на Кубе
Последствия урагана "Йен" на Кубе   -   Авторское право  AP Photo

Ураган "Йен" усилился до третьей категории и стремительно приближается к Флориде.

Порывы ветра достигают 190 км/ч и уже через 24 часа стихия достигнет западного побережья полуострова.

Губернатор штата призвал население как можно быстрее эвакуироваться, так как шторм несет с собой опасный для жизни прилив воды, дожди и разрушительные ветры.

Обратился к жителям Флориды и президент Байден.

Эвакуируйтесь, когда вам скажут, и будьте готовы к шторму, когда тот придет. Эвакуация уже была объявлена. И, судя по всему, она проходит достаточно организованно, во всех трех городах [прим. ред. - Тампе, Сент-Пите и Клируотере]
Джо Байден
президент США

До Флориды "Йен" обрушился на Кубу, из-за чего по всей стране отключилось электричество.

На Остров свободы ураган обрушился с запада утром во вторник. В Гаване порывы ветра до сих пор могут достигать 90 км/ч. Но основной удар стихии пришелся на регион Пинар-дель-Рио, откуда эвакуировано около 50 тысяч человек. В одноименном административном центре — разрушенные дома и затопленные улицы.

В эпицентре стихии максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч с резкими порывами.

Специалисты предсказали, что в течение следующих суток ураган вызовет сильные волны вдоль всего северного побережья, включая дамбу Гаваны, и приведет к небольшим наводнениям.