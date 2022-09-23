Последствия урагана "Фиона" в Пуэрто-Рико: ни света, ни воды

Число жертв урагана "Фиона", обрушившегося на Пуэрто-Рико, возросло до 8.

В связи с масштабными разрушениями Джо Байден распорядился предоставить ассоциированному с США государству дополнительную федеральную помощь. Более миллиона жителей острова остались без электроэнергии, у трети пуэрториканцев нет водопроводной воды.

В настоящее время ураган 4-й категории движется в сторону Бермудских островов. В субботу он может достичь побережья Канады.