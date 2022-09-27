Утечки газа на трубопроводах "Северного потока" привели к росту цен

Цены на газ в Европе резко повысились после повреждения газопроводов "Северного потока".

Компания-оператор заявляет о беспрецедентном характере разрушений. Отмечается, что сроки восстановления работоспособности трех ниток газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" пока оценить невозможно.

Датское морское управление сообщает об утечках газа недалеко от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

"Произошло три утечки. Причем на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому нам трудно поверить в то, что произошедшее – это простое совпадение", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера, в датской экономической зоне. Значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Падение давления и утечки сразу на трех нитках трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", зафиксированные в последние двое суток, могли произойти из-за диверсии. Эту версию прорабатывают власти Германии и Дании, пытаясь, выяснить причины произошедшего.

Датское энергетическое агентство сообщает, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту утечек ближе чем на пять морских миль.

В настоящее время ни по одному из трубопроводов газ из России в Германию не поставляется. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" и он не был запущен. Москва приостановила поставки по "Северному потоку-1" в начале сентября. Несмотря на то, что оба газопровода сейчас не функционируют, они заполнены газом.