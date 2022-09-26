English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

В Монпелье готовят операцию по перемещению самолета, выкатившегося за пределы ВПС

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Монпелье
Монпелье   -   Авторское право  AFP

В аэропорту французского города Монпелье готовятся переместить грузовой самолет, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находится 14 тонн почты и более пяти тонн горючего. Самолет, летевший из Парижа, приземлился в Монпелье на мокрую взлетно-посадочную полосу под проливным дождем. Экипаж не пострадал. Произошедший в субботу инцидент повлиял на работу аэропорта.