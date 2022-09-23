Италия накануне выборов: страну ожидает крен вправо?

Крен вправо может ожидать политическую арену Италии по итогам внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье.

Правоцентристский альянс возглавляет Джорджа Мелони, лидер популистской партии "Братья Италии". Она заручилась поддержкой правой "Лиги Севера" во главе с Маттео Сальвини и констервативной партии бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускомни "Вперед, Италия".

Многие политические эксперты считают партию "Братья Италии" неофашисткой.

Левые силы, в свою очередь, не смогли сплотиться полностью.

Главным оппонентом правоцентристов на выборах станет Демократическая партия во главе с бывшим премьер-министром Энрико Леттой.

В соответствии с законом о выборах, опросы общественного мнения перестают публиковать в Италии за 15 дней до голосования.

Две недели назад по итогам выборов в Швеции левые потеряли большинство в парламенте. Выборы в Италии станут проверкой того, насколько радикально правые настроения усилились в Европе.