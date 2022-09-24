"Фиону" ждут в Атлантической Канаде

Ураган "Фиона", который, как ожидается, превратится в тропический шторм приближаясь к атлантическому побережью Канады , несёт с собой ураганный ветер, проливной дождь и высокие волны в Океане. По словам метеорологов, он может стать одним из самых сильных штормов в истории страны.

В предупреждении для жителей региона говорится также о возможных прибрежных наводнениях. Возможно отключение электроэнергии на несколько дней в наиболее пострадавших от ветра районах . В некоторых местах островов Кейп-Бретон и в восточной части Новой Шотландии всё лето шли дожди, что сделало этот регион более уязвимым для наводнений.

Местные жители готовятся встретить стихию во всеоружии.

- В морозилку много чего можно положить. Мне приходилось уже с таким сталкиваться. Пять дней прожил , когда вокруг бушевало.

- Это что-то совершенно новое для нас. Мы привыкли к зимним метелям и многому другому, но не к ураганам.

Бермудские острова переживают перебои в подаче электроэнергии, сеть частично повреждена после того, как ураган "Фиона" ночью пронесся мимо. Специалисты по чрезвычайным ситуациям на Бермудских островах призвали жителей не выходить из дома: сила ветра достигает более 160 км/час.

В минувшее воскресенье "Фиона" вышла на берег в Пуэрто-Рико , вызвав разрушительные наводнения и оползни. В течение следующих двух дней она набрала обороты и обрушилась на Доминиканскую Республику, а также острова Теркс и Кайкос.