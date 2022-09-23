Энергетический кризис закрывает пекарни

Семья Энгельберта Шлехтримена выпекает хлеб для жителей Кельна вот уже 90 лет. Его дедушка и бабушка основали пекарню в этом городе еще до Второй мировой войны. 58-летний Шлехтримен принял бизнес 28 лет назад от отца и с годами превратил обычную булочную в магазин органической выпечки, используя традиционные рецепты и отказавшись от химических добавок.

В октябре он выключит печи и тестомесы и закроет булочную из-за ставшими неподъёмными цен на энергию.

Рост материальных затрат - особая статья. За последние годы они увеличились примерно на 50 %. Теперь ещё и энергетический кризис. До сих пор мы констатировали увеличение цен на энергоносители примерно на 70 %, потому что топим печи дизельным топливом, но в перспективе следует опасаться четырехкратного повышения цен... Энгельберт Шлехтримен пекарь из Кёльна

Ни меры экономии, ни использование инновационных технологий, ни поднятие цен на продукцию не смогли изменить ситуацию к лучшему. Покупатели со временем стали обходить его булочную, отовариваясь промышленно более дешёвой промышленно изготовленной выпечкой. В конце концов Энгельберту Шлехтримену пришлось признать, что он больше не получает достаточной прибыли для поддержания бизнеса.

Хотелось бы надеяться на финансовое спасение наших пекарен, чтобы федеральное правительство эффективно, быстро и без бюрократических проволочек предоставило помощь нуждающимся предприятиям Фридеманн Берг глава Немецкой конфедерации пекарей

В сентябре правительство Германии пообещало выделить дополнительно 65 миллиардов евро в рамках мер, направленных на смягчение последствий инфляции и высоких цен на энергоносители для потребителей. Но для Шлехтримена и его сотрудников помощь может прийти слишком поздно.