Комиссар ЕС по энергетике: "Даже если мы столкнемся с кризисом, домохозяйства будут защищены"

Растущая инфляция, нездоровая зависимость от российской энергии и риск отключения электричества. Европейская комиссия сталкивается с одной из самых тревожных зим в истории. Какие же решения она может предложить? И как она планирует облегчить влияние растущих счетов на граждан? Чтобы рассказать об этом, комиссар по энергетике Кадри Симсон присоединилась к нам в программе "Глобальный диалог".

Аида Санчес, Euronews: "Председатель Еврокомиссии только что объявила о новых санкциях. Какими они будут?"

Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике: "Это постоянная работа. И мы готовы реагировать, когда видим, что в предыдущих пакетах что-то осталось за рамками. И это то, чего вы можете ожидать от текущей работы, направленной на то, чтобы гарантировать, что Россия не будет получать дополнительные доходы, которые являются несправедливыми и которые помогут им финансировать их войну против Украины".

Euronews: "А что раньше оставалось за рамками? Какие конкретно есть предложения?"

Кадри Симсон: "Это вопрос реализации. И в процессе реализации, когда у вас уже есть консенсусное соглашение по некоторым секторам и услугам, вы обнаруживаете, что вам нужно более четко нацелиться".

Euronews: "Они также будут сосредоточены на энергетике?"

Кадри Симсон: "Энергетика уже была охвачена несколькими санкциями. Я лично считаю, что необходимо ввести ограничение цены на российский газ, потому что у нас пока нет санкций по газу. Это несправедливо, что Россия, которая манипулирует своими поставками, будет частично покрывать сокращаемые объемы за счет более высоких цен".

Euronews: "Об ограничении цен на российский газ говорилось и раньше, но в последнем предложении комиссии его не было. Почему?"

Кадри Симсон: "Было много вопросов о том, как мы обеспечим безопасность поставок перед этой зимой и в следующем году. Но мы точно знаем, что у России нет альтернативных трубопроводов, позволяющих им продавать газ, который они не будут продавать своим существующим покупателям с действующими контрактами. У них нет возможности продать его кому-то еще. И поэтому ценовой предел может быть таким, что у них останется единственная возможность получать какие-то доходы. Но они будут отрезаны от сверхдоходов, которые сейчас им доступны".

Euronews: "А как вы думаете, захотят ли другие государства-члены также ввести это ограничение цены на российский газ? Ведь некоторые из них раньше этого не хотели."

Кадри Симсон: "Действительно, это очень сложный вопрос, потому что мы должны заботиться о наших доступных объемах, чтобы благополучно пережить эту зиму. В то же время, государства-члены уже многое сделали. Они приняли меры по сокращению общего потребления газа и добились больших успехов в заполнении хранилищ. Так, в настоящее время наши подземные хранилища газа заполнены более чем на 86%. И это выше, чем мы договаривались в середине лета".

Euronews: "Некоторые страны также хотели бы ввести ограничение на цены на весь импортируемый в Европу газ. Как вы думаете, может ли это сработать?"

Кадри Симсон: "Подходы к России и другим партнерам должны быть разными. У нас очень хорошее сотрудничество со странами, которые связаны с нами газопроводом - Норвегией, Азербайджаном, Алжиром - со всеми. У нас есть существующие энергетические диалоги, и, конечно, мы будем обращаться к ним и пытаться добиться, чтобы цена была более доступной. И, конечно, есть рынок сжиженного природного газа. Мы должны быть уверены, что им не манипулируют, что есть ориентиры, позволяющие нам привлекать дополнительные объемы СПГ, которые нам действительно нужны".

Euronews: "С ваших слов я поняла, что со стороны Комиссии не будет предложения по ограничению цен на весь импорт газа. Это "нет" со стороны Еврокомиссии?"

Кадри Симсон: "Нет, работа продолжается. Но нас больше всего беспокоит, как разработать что-то такое, чтобы не пострадали наши объемы и объемы, которые мы можем привлечь".

Euronews: "А теперь перейдем к мерам, которые предложила Еврокомиссия, какими будут первые меры, которые увидят граждане? Ведь и налог солидарности, и рыночные доходы технически немного сложны для реализации".

Кадри Симсон: "Ну, в 27 странах-членах ЕС у граждан уже был шанс увидеть некоторые результаты. План, принятый на прошлой неделе, направлен на ситуацию на рынке, когда существует дефицит предложения".

Euronews: "А деньги, которые Еврокомиссия рассчитывает собрать за счет этих двух налогов, когда они будут доступны?"

Кадри Симсон: "Что касается предельной цены для производителей электроэнергии, которые производят ее со значительно более низкими затратами, чем, например, электростанции, работающие на газе, то эти деньги будут доступны правительствам для использования и поддержки розничных потребителей и малого бизнеса, и они будут доступны немедленно".

Euronews: "А взносы солидарности? Когда мы их увидим?"

Кадри Симсон: "Взносы солидарности касаются доходов, избыточных доходов, которые компании ископаемого топлива получают в этом году. Это означает, что до конца года дополнительные взносы не предусмотрены".

Euronews: "В предложении также есть обязательное сокращение спроса на электроэнергию на 5%. Как Еврокомиссия будет следить за тем, чтобы государства-члены следовали ему?"

Кадри Симсон: "Это обязательно, и это означает, что государства-члены действительно знают, что необходимо делать. Ответный спрос и хорошие контракты с крупными потребителями уже существуют. Это просто означает, что мы должны использовать их чаще".

Euronews: "Мы увидим ситуацию, когда граждане также должны будут сократить свой спрос? То есть они также должны активно экономить энергию?"

Кадри Симсон: "Домашние хозяйства являются защищенными потребителями. Поэтому даже если мы столкнемся с кризисом и у нас не будет достаточных поставок, домохозяйства будут защищены. Но это не означает, что каждый из нас не должен делать все возможное для экономии энергии. Это разумная позиция. Оно помогает нам снизить счета. Но в данный момент, если миллионы европейцев будут вести себя правильно и не будут тратить энергию впустую, наша промышленность не столкнется с такой ситуацией. Рациональность необходима".