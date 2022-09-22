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Великобритания

Центробанки европейских стран ужесточают денежно-кредитную политику

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 Euronews
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Архив
Архив   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Курс фунта стерлингов достиг минимума к доллару с 1985 года. На торгах в четверг стоимость официальной валюты Великобритании снизилась ниже отметки в $1,13 центов. Падение произошло на фоне повышения в среду базовой процентной ставки в США. С начала года британский фунт упал к доллару более чем на 17%.

Давление на курс фунта стерлингов оказывает и запланированное на пятницу объявление промежуточного бюджета в Великобритании. В нем, как сообщают местные СМИ, будут отражены предвыборные обещания премьер-министра Лиз Трасс сократить налоги, а также ее планы заморозить цены на электричество. Все это, подчеркивают эксперты, может привести к образованию дыры в бюджете в размере 100 млрд фунтов в ближайшие годы.

Центробанки европейских стран ужесточают денежно-кредитную политику с целью сдерживания цен.

Чтобы поддержать инфляцию на относительно низком и стабильном уровне Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25%. Ставка, которую устанавливает комитет по денежно-кредитной политике, будет действовать до 3 ноября. 

Швейцарский национальный банк осуществил крупнейшее за всю историю повышение своей ключевой процентной ставки. Она увеличилась с минус 0,25% до 0,5% .

В августе годовая инфляция в Швейцарии составила 3,5 %. В Великобритании - почти 10%. В странах ЕС, использующих евровалюту инфляция превысила 9%.