Лондон отменил мораторий на добычу сланцевого газа

Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа. В распространенном в четверг заявлении Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии уточняется, что решение принято в контексте энергетического кризиса в стране и мире.

Британские власти также подтвердили, что в начале октября состоится новый раунд распределения лицензий на разработку месторождений нефти и газа в Северном море. Ожидается, что всего будет выдано порядка 100 соответствующих разрешений.

В правительстве надеются, что принятые меры позволят повысить "энергетическую устойчивость" государства. Согласно ранее озвученным планам, к 2040 году Великобритания должна стать страной, экспорт энергоносителей которой будет превышать импорт.

С кабмином не согласны экологи: они давно утверждают, что гидроразрыв пласта, вызывающий землетрясения и загрязняющий окружающую среду, не имеет большого потенциала для производства энергии.

В августе Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств вырастет с 1 октября на 80%, в результате чего размер среднего счета увеличится до рекордной суммы в 3 549 фунтов в год (4 тысячи долларов).

После этого оппозиционные Лейбористская партия и партия "Либеральные демократы" призвали правительство заморозить цены на нынешнем уровне, который предполагает, что средний счет за свет составляет 1 971 фунт в год (2,1 тыс. долларов). На фоне общественного давления кабмин Лиз Трасс взял процесс ценового регулирования в свои руки, зафиксировав верхний предел цен на уровне 2,5 тыс. фунтов (2,8 тыс. долларов) в год.