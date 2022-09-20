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Россия

Сергей Пускепалис погиб в "броневике", который купил для "нужд фронта" в Донбассе

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 Euronews
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис   -   Авторское право  Markus Schreiber/AP

Во вторник в Ярославской области России в ДТП погиб известный актер и режиссер, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис. На трассе М-8 столкнулись фура и Ford Transit, в котором находился Пускепалис. Актер, а также его водитель Александр Синицын скончались. Водитель фуры получил серьезные травмы и находится в реанимации.

По словам начальника управления ГИБДД по региону Антона Царева, микроавтобус Ford после касательного удара о фуру выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в другой большегруз.

Прокуратура Ярославской области проводит проверку.

Сергей Пускепалис поддерживал вторжение в Украину, которое российские власти называют "специальной военной операцией".

По сообщениям местных СМИ, театральный деятель вместе с водителем во вторник ранним утром выехал из Ярославля в Москву на "броневике". Бронированный микроавтобус Ford Transit, который представляет собой списанную инкассаторскую машину, Пускепалис приобрёл специально "для нужд фронта". В Москве машину должны были камуфлировать и отправить в Донбасс в подарок подразделению диверсионно-разведовательного отряда комбата "Волк". Актер также планировал передать военнослужащим гуманитарную помощь.

Широкую известность заслуженному артисту России Сергею Пускепалису принесли роли в таких кинокартинах, как: "Метро", "Елки новые", "Битва за Севастополь" и других. Он сыграл в известных сериалах "Шифр", "Операция "Мухаббат" и "Желтый глаз тигра". Он также был членом Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллегам, родным и близким Сергея Пускепалиса в связи с его трагической гибелью.