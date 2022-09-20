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Швейцария

В Берне приготовили самое большое в мире рёшти

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Берн, Швейцария
Берн, Швейцария   -   Авторское право  CHRSI via EVN

Тысяча триста килограммов картофеля ушло на приготовление этого швейцарского национального блюда. Умельцы в Берне поставили рекорд - сделав рёшти, размером в 13,7 квадратных метра.

Картофель обжаривали на сковороде в форме швейцарского креста ( это государственный символ страны, принятый в 1889 году)

Маркус Риттер, президент Объединения фермеров Швейцарии: "Это день, которого мы ждали, день, к которому мы готовились больше года. Вся Швейцария побила данный рекорд, потому что картофель прибыл в Берн из всех кантонов Швейцарии. Это грандиозный символ! "

Исторически картофельные оладьи в сельской Швейцарии, особенно немецкоговорящих кантонах, ели на завтрак крестьяне, чтобы быть физически готовыми к дневному труду. В наши дни рёшти - такой же символ швейцарской кухни, как фондю или раклет.