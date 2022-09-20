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мир

В оккупированных Россией регионах Украины назвали дату "референдумов"

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Карта   -   Авторское право  Euronews

Главы назначенных Москвой администраций оккупированных Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении в скором времени так называемых референдумов о вхождении в состав России. Заявления сделаны на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Владимир Сальдо, назначенный Россией глава Херсонской области: "Мы взяли курс на воссоединение с Россией и от него не сворачиваем". 

Cамопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупационные администрации Херсонской и Запорожской сообщили, что проведут опросы 23-27 сентября.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы с самого начала специальной военной операции, да в общем-то и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы". 

Украина, которая за две недели отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля прошлого года, воспринимает эти шаги как отражение отчаяния Москвы. Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что "Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории".

Тем временем в Изюме продолжается расследование возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками. В лесу недалеко от недавно освобожденного города было найдено 450 могил. Во время эксгумации обнаружили тела со следами пыток.