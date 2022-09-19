Марш в защиту испанского языка в Каталонии

В Барселоне — массовая демонстрация в защиту испанского языка. По данным полиции, марш собрал меньше 3 тысяч человек, организаторы же говорят о 200 тысячах. Под лозунгом "Испанский — основной язык" они протестуют против действий каталонских властей в области школьного образования.

Сантьяго Абаскаль, председатель партии VOX:

"Мы здесь, чтобы потребовать полного восстановления законности и гарантий прав и свобод всех каталонцев".

Кука Гамарра, Народная партия:

"Мы осуждаем преследование, мы осуждаем стигматизацию, мы осуждаем то, как Женералитет попирает базовые языковые права каталонцев".

В Каталонии действует закон, который обязывает школы проводить как минимум четверть уроков по-испански. Однако правительство автономного региона объявило, что с этого учебного года школы больше не обязаны следовать такому правилу. При этом считается, что у более чем половины жителей региона родной язык — испанский.