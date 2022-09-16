Текстовая трансляция Euronews | Массовое захоронение в Изюме

США ужесточили санкции против России. Новые ограничительные меры вводятся против крупных российских оборонных предприятий, "ключевых компаний, занимающихся передовыми технологиями, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и финансовую инфраструктуру", а также лиц, причастных к нарушениям прав человека "как в войне Кремля против Украины, так и внутри самой России".

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн, сообщил Белый дом.

В деоккупированном Изюме начались процессуальные действия по факту обнаруженных там массовых захоронений людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня Изюм посетят украинские и иностранные журналисты.

"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - сказал в видеообращении Зеленский.

Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза вопросы поставок оружия Украине.

"Не устаю подчеркивать, что чем больше будет оружия, в первую очередь тяжелого, тем быстрее закончится война победой Украины и всего свободного мира…", - заявил Порошенко.