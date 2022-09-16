Текстовая трансляция Euronews | Массовое захоронение в Изюме

Текстовая трансляция Euronews | Массовое захоронение в ИзюмеКомментарии
США ужесточили санкции против России. Новые ограничительные меры вводятся против крупных российских оборонных предприятий, "ключевых компаний, занимающихся передовыми технологиями, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и финансовую инфраструктуру", а также лиц, причастных к нарушениям прав человека "как в войне Кремля против Украины, так и внутри самой России".
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн, сообщил Белый дом.
В деоккупированном Изюме начались процессуальные действия по факту обнаруженных там массовых захоронений людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня Изюм посетят украинские и иностранные журналисты.
"Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - сказал в видеообращении Зеленский.
Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза вопросы поставок оружия Украине.
"Не устаю подчеркивать, что чем больше будет оружия, в первую очередь тяжелого, тем быстрее закончится война победой Украины и всего свободного мира…", - заявил Порошенко.
Один человек погиб при обстреле города Валуйки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", - написал Гладков в своем Телеграм-канале.
Власти Украины неоднократно заявляли, что ВСУ не наносят ударов по территории РФ.
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи, сообщили в Белом доме. В распространенном меморандуме президента говорится, что он "делегировал госсекретарю полномочия" на выделение Украине "суммы до $600 млн". Содержание пакета помощи не раскрывается. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение, подчеркнул, что "президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".
Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обсудил с послами стран "Большой семерки" и Европейского союза вопросы поставок оружия Украине.
"Не устаю подчеркивать, что чем больше будет оружия, в первую очередь тяжелого, тем быстрее закончится война победой Украины и всего свободного мира", - заявил Порошенко.
США ужесточили санкции против России. Новые ограничительные меры вводятся против крупных российских оборонных предприятий, "ключевых компаний, занимающихся передовыми технологиями, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и финансовую инфраструктуру", а также лиц, причастных к нарушениям прав человека "как в войне Кремля против Украины, так и внутри самой России", передает "Голос Америки".
В Изюме Харьковской области начались процессуальные действия по факту обнаружения там массовых захоронений, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.
Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого
Сегодня в Изюм прибывают украинские и иностранные журналисты.