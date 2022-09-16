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мир

Италия: наводнение в Анконе унесло жизни как минимум 10 человек

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 Yulia Gritsay
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За два-три часа в Анконе выпало 400 мм осадков — полугодовая норма
За два-три часа в Анконе выпало 400 мм осадков — полугодовая норма   -   Авторское право  Gabriele Moroni/LaPresse

По меньшей мере десять человек погибли в результате наводнения на северо-восточном побережье Италии. Как минимум четверо пропали без вести, среди них — трехлетний ребенок. Это данные местных властей.

Некоторые улицы буквально превратились в реки: поток воды смыл и унес десятки машин. Несколько дорог полностью разрушены.

Ситуация наиболее серьезная в провинции Анкона в регионе Марке. За два-три часа там выпало более 400 миллиметров осадков — это примерно половина годовой нормы.

Вода прибывала так быстро, что люди не успевали осознать опасность и вовремя покинуть улицы. В результате в ночь на пятницу спасатели провели около 150 операций: с крыш и вершин деревьев они спустили десятки местных жителей.

По словам представителей властей, прогноз погоды на вечер четверга был обычным: синоптики ожидали дождь, но никак не наводнение. В регионе не была объявлена тревога и не велась подготовка к чрезвычайной ситуации.