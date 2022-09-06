Наводнения в Болгарии

Серьёзными разрушениями обернулись паводки в центральной части Болгарии. После обильных дождей в Пловдивской области вышли из берегов реки, повреждая дамбы и мосты. Был затоплен ряд населённых пунктов, залиты сельскохозяйственные угодья. Десятки жилых домов получили повреждения, наружено электро- и водоснабжение.

Правительство обещает пострадавшим разовую финансовую помощь и организует доставку питьевой воды, а также продуктов питания с зону бедствия.