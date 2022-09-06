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мир

Наводнения в Болгарии

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 Андрей Позняков
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Последствия наводнения в Болгарии, 6 сентября 2022
Последствия наводнения в Болгарии, 6 сентября 2022   -   Авторское право  Nikolay DOYCHINOV / AFP

Серьёзными разрушениями обернулись паводки в центральной части Болгарии. После обильных дождей в Пловдивской области вышли из берегов реки, повреждая дамбы и мосты. Был затоплен ряд населённых пунктов, залиты сельскохозяйственные угодья. Десятки жилых домов получили повреждения, наружено электро- и водоснабжение.

Правительство обещает пострадавшим разовую финансовую помощь и организует доставку питьевой воды, а также продуктов питания с зону бедствия.