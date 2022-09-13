Умер уличный и фэшн-фотограф Уильям Кляйн

В Париже на 97-м году жизни скончался один из самых знаменитых фотографов прошлого века Уильям Кляйн.

Нарушая традиционные правила экспозиции, играя с балансом белого и заставляя случайных прохожих участвовать в постановочных фото, Уильям Кляйн запечатлел на камеру Нью-Йорк, Париж, Токио и Москву.

Работая в журнале Vogue, он перенес студийные съемки на городские улицы, тем самым произведя революцию в мире фэшн-фотографии и сделав её более живой.