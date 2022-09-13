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Великобритания

Букингемский дворец прощается с королевой

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Гроб с тело Её Величества Елизаветы II прибыл Букингемский дворец
Гроб с тело Её Величества Елизаветы II прибыл Букингемский дворец   -   Авторское право  Russell Cheyne/Pool via AP

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили из Шотландии в лондонскую резиденцию монархов - Букингемский дворец. Во время пути тело матери сопровождала принцесса Анна. Дубовый гроб Её Величества, укрытый королевским штандартом Великобритании, прибыл из Эдинбурга на авиабазу королевских ВВС Нортхолт. Затем траурный кортеж направился к центру Лондона.

У Букингемского дворца, несмотря на дождь, процессию встречали тысячи людей практически в мрачном безмолвии. Когда катафалк проезжал мимо толпы, раздались аплодисменты, слышались крики: "Покойся с миром".

Во дворце гроб встречали новый король Карл III, его сыновья, принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи.

В среду утром тело Ее Величества перевезут в Вестминстерский дворец на орудийном лафете, запряженном восьмеркой вороных лошадей. Закрытый гроб установят на возвышении в самом большом зале внутри здания парламента.

Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл проведут службу в присутствии членов монаршей семьи. После этого Вестминстерский холл будет открыт для прощания c королевой.

Похороны Елизаветы II пройдут в понедельник 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.Ожидается, что в церемонии примут участие пятьсот высокопоставленных лиц (королей и глав государств или правительств) со всего мира.