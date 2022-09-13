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Швейцария

Жан-Люк Годар добровольно ушел из жизни - СМИ, со ссылкой на представителей семьи

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Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар   -   Авторское право  AFP TV

В этом доме в швейцарском городе Роль на берегу Женевского озера в возрасте 91 года ушел из жизни Жан-Люк Годар... Ушел добровольно, как сообщают французские СМИ, со ссылкой на представителей семьи режиссера. Он не был болен. Он просто устал.

Местные жители вспоминают Годара:

"Я как-то встретила его на улице. Я спросила его тогда, мол, Вы - не месье Годар? Он ответил, что да. Думаю, сейчас будет показано много его фильмов".

"Я видела его несколько дней назад. Он был очень слаб, но по-прежнему это был наш Годар. Мы все стареем. Это нормально. И он, как всегда, был в своей шляпе".

Мэтр французского кинематографа, разрушивший каноны и табу, и создавший современное и свободное искусство. "Мы теряем национальное достояние, гениального режиссера", — написал в твиттере Эммануэль Макрон.

Парижане скорбят об умершем режиссере:

"С ним уходят устоявшиеся представления о жанре кино, который, возможно, больше уже не существует, или во всяком случае в том виде, который мы знали".

"Его фильмы оставляют след. Это хорошо для кинематографа, когда картины можно пересматривать снова и снова".

Жан-Люк Годар, один из основателей новой волны во французском кинематографе, оставил после себя богатое наследие. В 2018 году в Каннах Годар получил одну из своих последних наград - приз жюри за картину "Книга образов".