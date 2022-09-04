На кинофестивале в Венеции представлен фильм с Пенелопой Крус

На международном Венецианском кинофестивале представили фильм "Необъятность" с актрисой Пенелопой Крус. Работа режиссера Эмануэле Криалезе - одна из пяти итальянских картин, претендующих на главный приз фестиваля - "Золотого льва". "Необъятность" знаменует долгожданное возвращение Криалезе к режиссуре.

По словам Крус, она почувствовала, что предложенная ей роль, была слишком хороша, чтобы от нее отказаться, и во время съемок опиралась на свои материнские инстинкты.

Пенелопа Крус, актриса: "Я играла так много матерей, даже когда была очень молода. И с Педро Альмодоваром, я снялась в семи фильмах, и в пяти из них я играю мать. Он всегда видел во мне мать. И я думаю, что это не случайно. У меня очень сильный материнский инстинкт, и меня действительно, завораживает то, что происходит внутри любой семьи".

Действие картины происходит в Риме 1970-х . Крус играет Клару, женщину, "застрявшую" в несчастливом браке ради своих детей. Когда ее 12-летняя дочь Адриана, пытается всех убедить, что она мальчик, нарушается и без того хрупкий семейный баланс.