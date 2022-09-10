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США

Новые лесные пожары в Калифорнии

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 Euronews
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В этом году Калифрония страдает от аномальной жары и засухи, что привело к увеличению числа лесных пожаров.
В этом году Калифрония страдает от аномальной жары и засухи, что привело к увеличению числа лесных пожаров.   -   Авторское право  Noah Berger/AP

Площадь лесного пожара, бушующего в  округах Пласер и Эль-Дорадо в Калифорнии за последние сутки удвоилась, около  шести тысяч человек были эвакуированы. Этот пожар получил название "Комар". 

Из-за гари в близлежащих районах значительно ухудшилось качество воздуха, в связи с чем организаторы отменили ежегодную велогонку вокруг озера Тахо Tour de Taho, расположенного в 80 километрах от очага возгорания. 

Власти соседнего штата Невада рекомендовали населению держать окна в домах закрытыми.