Соединённое Королевство погрузилось в траур по Елизавете II

Жители Соединенного Королевства прощаются с Елизаветой II.

На севере Шотландии к замку Балморал, где королева провела последние месяцы, несут цветы, свечи и письма со словами сочувствия и благодарности.

Члены королевской семьи тем временем собираются в Лондоне, а к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку с утра приходит много людей, которые хотят отдать дань уважения Елизавете II.

Страна погрузилась в траур: колокольный звон раздается в церкви и соборах, звучит оружейный салют.

Говорят жители Лондона:

"Это же королева. И она похожа на мою бабушку. Она производит такое впечатление. Моя мама сразу сказала, что Чарльз никогда не сможет заменить ее. и в этом есть смысл .

"Я потрясен, я не слышал, что она была больна, это так внезапно!"

"Конечно, мне очень грустно, она правила на протяжении 70 лет, за свою жизнь, за время своего правления, она познакомилась с 15-ю премьер-министрами".

"Надеюсь, что смогу прийти на похороны и лично почтить ее память. Я очень по ней скучаю".

Карл III, сын Елизаветы II принц Чарльз будет официально провозглашен королем Великобритании утром в субботу 10 сентября

Заседание Совета престолонаследия будет транслироваться в прямом эфире.