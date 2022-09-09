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Великобритания

Соединённое Королевство погрузилось в траур по Елизавете II

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 Euronews
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Залпы оружейного салюта звучат в память о почившей королеве
Залпы оружейного салюта звучат в память о почившей королеве   -   Авторское право  James Manning/AP

Жители Соединенного Королевства прощаются с Елизаветой II. 

На севере Шотландии к замку Балморал, где королева провела последние месяцы, несут цветы, свечи и письма со словами сочувствия и благодарности.

Члены королевской семьи тем временем собираются в Лондоне, а к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку с утра приходит много людей, которые хотят отдать дань уважения Елизавете II. 

Страна погрузилась в траур: колокольный звон раздается в церкви и соборах, звучит оружейный салют.

Говорят  жители Лондона: 

"Это же королева. И она похожа на мою бабушку. Она производит такое впечатление. Моя мама сразу сказала, что Чарльз никогда не сможет заменить ее. и в этом есть смысл .

"Я потрясен, я не слышал, что она была больна, это так внезапно!"

"Конечно, мне очень грустно, она правила на протяжении 70 лет, за свою жизнь, за время своего правления, она познакомилась с 15-ю премьер-министрами".

"Надеюсь, что смогу прийти на похороны и лично почтить ее память. Я очень по ней скучаю".

Карл III, сын Елизаветы II принц Чарльз  будет официально провозглашен королем Великобритании утром в субботу 10 сентября

Заседание Совета престолонаследия будет транслироваться в прямом эфире.