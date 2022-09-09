Великобритания: оружейный салют в честь королевы

По всей Великобритании в пятницу девятого сентября прозвучал оружейный салют в честь королевы Елизаветы II - по одному холостому выстрелу на каждый год жизни Ее Величества. Звуки залпов раздавались в лондонских Тауре и Гайд-парке, а также окрестностях замков Кардиффа, Эдинбурга и Хиллсборо.

Память умершего монарха, правление которой охватило более 70 лет, минутой молчания почтили в британском парламенте.

Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании: "Королева Елизавета II была одним из величайших лидеров, которых когда-либо знал мир. Она была скалой, на которой построена современная Великобритания. Она была величайшим дипломатом нации, ее визиты в Южную Африку, пережившую апартеид, и в Республику Ирландия, продемонстрировали уникальную способность преодолевать различия и устранять разногласия. Ее наследие будет жить благодаря бесчисленным людям, с которыми она встречалась, глобальной истории, свидетелем которой она была, и жизням, которых она коснулась".

Соболезнования в связи со смертью королевы выразил предшественник Лиз Трасс Борис Джонсон. Он сказал, что подавая в отставку во вторник, он видел королеву все такой же лучезарной, знающей, увлеченной политикой и мудрой в своих советах.

По словам Терезы Мэй, королева была самым замечательным человеком, которого она когда-либо встречала", производившем сильнейшее впечатление.

Теплые слова о монархе сказали и другие ныне живущие бывшие премьер-министры Великобритании: Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун и Дэвид Кэмерон.