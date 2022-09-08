Саскачеван: второй подозреваемый в массовом убийстве умер после ареста

Саскачеван: второй подозреваемый в массовом убийстве умер после арестаКомментарии
Подозреваемый в массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван скончался после того, как был пойман полицией.
32-летний Майлз Сандерсон был задержан недалеко от города Ростерн, в более, чем 100 км к юго-западу от поселения коренных народов кри Джеймс Смит, где 4 дня назад и произошло нападение.
Его брат Дэмиен, также причастный к массовому убийству, ранее был найден мертвым. По данным полиции, Майлз Сандерсон скончался от нанесенных самому себе ран.
Майлз Сандерсон был объявлен в розыск сразу по нескольким пунктам обвинения, в том числе убийстве первой степени.
По данным полиции, он и его брат причастны к нападению с ножом в общине кри Джеймс Смит и соседнем городке Велдон, в результате которого 10 человек погибли и 18 были ранены.
Майлз Сандерсон был хорошо известен полиции, на его счету 59 судимостей. Из тюрьмы он был отпущен в феврале этого года.