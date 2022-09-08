Саскачеван: второй подозреваемый в массовом убийстве умер после ареста

Подозреваемый в массовом убийстве в канадской провинции Саскачеван скончался после того, как был пойман полицией.

32-летний Майлз Сандерсон был задержан недалеко от города Ростерн, в более, чем 100 км к юго-западу от поселения коренных народов кри Джеймс Смит, где 4 дня назад и произошло нападение.

Его брат Дэмиен, также причастный к массовому убийству, ранее был найден мертвым. По данным полиции, Майлз Сандерсон скончался от нанесенных самому себе ран.

Вскоре после ареста у него начались проблемы со здоровьем, полиция вызвала скорую помощь на место происшествия, он был доставлен в больницу в Саскатуне, где констатировали смерть Ронда Блэкмор помощник комиссара полиции Саскачевана

Майлз Сандерсон был объявлен в розыск сразу по нескольким пунктам обвинения, в том числе убийстве первой степени.

Жертвы нападения с ножом в резервации коренных народов в Саскачеване Royal Canadian Mounted Police via AP

По данным полиции, он и его брат причастны к нападению с ножом в общине кри Джеймс Смит и соседнем городке Велдон, в результате которого 10 человек погибли и 18 были ранены.

Майлз Сандерсон был хорошо известен полиции, на его счету 59 судимостей. Из тюрьмы он был отпущен в феврале этого года.