Саскачеван: беглый преступник имеет 59 судимостей

Саскачеван: беглый преступник имеет 59 судимостейКомментарии
Euronews
Авторское право Robert Bumsted/AP-
В Канаде продолжаются поиски подозреваемого в массовом убийстве в резервации коренных народов Саскачевана. Накануне в кри Джеймс Смит прошли обыски, где, как предполагает полиция, может находиться преступник.
Майлз Сандерсон и его покойный брат Дэмиен обвиняются в убийстве 10 и ранении 18 человек.
Подозреваемый имеет 59 судимостей Многие из его прошлых преступлений он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.