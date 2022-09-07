Саскачеван: беглый преступник имеет 59 судимостей

В Канаде продолжаются поиски подозреваемого в массовом убийстве в резервации коренных народов Саскачевана. Накануне в кри Джеймс Смит прошли обыски, где, как предполагает полиция, может находиться преступник.

Майлз Сандерсон и его покойный брат Дэмиен обвиняются в убийстве 10 и ранении 18 человек.

Подозреваемый имеет 59 судимостей Многие из его прошлых преступлений он совершил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.