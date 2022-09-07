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Великобритания

"Команда мечты" нового британского премьера

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 Euronews
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Лондон, Даунинг-стрит 10
Лондон, Даунинг-стрит 10   -   Авторское право  Kirsty Wigglesworth/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

На Даунинг-стрит 10 торжества по случаю прибытия нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Улыбки, аплодисменты и невероятно сложная повестка дня в ближайшем будущем. В списке проблем - энергетический кризис и приближающаяся рецессия.

Трасс собирает команду, которая по ее мнению могла бы справиться с этими вызовами. В первые часы она отправляет в отставку часть старого кабинета и создает собственный. В нем преобладают те, кто поддерживал кандидатуру Трасс в борьбе за премьерский пост.

Министром финансов, которому предстоит формировать бюджет, назначается Квази Квартенг.

Суэлла Браверман, которая боролась с Трасс за премьерское кресло, но выбыла во втором раунде голосования, получает портфель главы МВД.

Териз Коффи достается пост министра здравоохранения и должность заместителя премьер-министра. Главой внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства становится Джеймс Клеверли.

Бен Уоллес сохраняет пост министра обороны; эту должность он занимает с 2019 года.

У Лиз Трасс, которая немедленно приступила к работе, есть как и преданные сторонники, так и критики.

Джейк: "Почему я пришел к Данунинг стрит, потому что я поддерживаю Лиз Трасс. Она замечательная. Я считаю, она будет отличным премьером для нашей страны".

Круш, студент: "Я думаю, что новый премьер-министр во многом нас разочарует. Я не считаю, что Трасс подходит для этой работы. Раньше она была либерал-демократом и выступал за то, чтобы Британия оставалась в ЕС, а теперь - нет".

В первый день работы Лиз Трасс на посту премьера, на британскую столицу обрушился сильный дождь. Как говорят сторонники Трасс, пусть непогода станет наименьшей проблемой для главы кабинета.