Трамп хранил у себя дома секретные документы о ядерном потенциале иностранного государства

В ходе обысков в резиденции Трампа в начале августа во Флориде ФБР обнаружила секретный документ, описывающий военную оборону иностранного правительства и его ядерный потенциал. Об этом говорится в материале The Washington Рost.

Ранее спецслужбы заподозрили, что, несмотря на запрос Национального управления архивов и документации США, бывший президент вернул не все секретные документы.

Эксперты отмечают, что по итогам обысков американские власти могут предъявить Трампу несколько уголовных обвинений, включая "умышленное неправильное обращение с секретной информацией"

Ранее Трамп утверждал, что записи, изъятые ФБР, были рассекречены, а улики, найденные агентами, могли быть ими «подброшены».