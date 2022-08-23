Ответный ход Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд с ходатайством, чтобы изъятые во время обыска ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго документы не рассматривались, пока не будет назначен специальный представитель – независимый юрист – для разбора материалов.

Трамп просит суд предоставить ему подробную опись изъятого и вернуть всё, что не подпадает под действие ордера на обыск.

Согласно ордеру, в начале августа сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов засекреченных документов, хранившихся в доме бывшего президента США.

ФБР расследует возможное нарушение Трампом законов о шпионаже и хранении секретной документации. Сообщается, что бумаги с грифом "секретно" экс-президент взял с собой, покидая Белый дом в 2021 году.

Трамп настаивает, что все они были рассекречены до окончания срока его президентства.