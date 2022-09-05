Белград и Приштина обменялись визитами. Двое косовских министров побывали в населенном албанцами районе на юге Сербии. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич посетила сербский район в разделенном городе Митровица на севере частично признанного Косова.

"Я хочу, чтобы мой визит в Косово и Метохию стал посланием мира, стабильности и толерантности. Для меня особенно важно, что я приехала с визитом в Косово и Метохию в такой чрезвычайно сложный и тяжелый момент, и я довольна, что даже после провокаций 31 июля мы смогли сохранить мир", — заявила сербский премьер Ана Брнабич.

Общины Прешево и Буяновац на юге Сербии преимущественно населены албанцами. Косовские власти рассчитывают, что их статус может стать предметом будущих переговоров по Косову.

Президент Албанского национального совета Сербии Рагми Мустафа заявил: "Мы обсудили вопросы экономики, политики и текущие события, которые мы переживем. Обсудили диалог между Косово и Сербией. И это хорошее развитие событий, потому что когда к нам не приезжают, то возникает напряженность и это плохо. Поэтому такие визиты — хороший знак, это знак того, что мы движемся по пути к прогрессу".

Евросоюз потребовал от Косово и Сербии нормализовать отношения, если они хотят продвинуться в своем стремлении войти в состав ЕС.

Комментирует политический аналитик Милджазим Красничи: "Хорошо, что в обмене визитами принимали участие косовары, потому что албанцы в Прешевской долине чувствуют себя изолированными, всегда под каким-либо давлением. Этот обмен визитами принесет хороший психологический эффект, он может смягчить общую атмосферу для продолжения дальнейших переговоров".

К очередному обострению конфликта в конце июля привел спор о свободном перемещении между Косовом и Сербией. Стороны пришли к согласию при посредничестве Брюсселя и Вашингтона, но пока остается нерешенным вопрос о признании автомобильных номеров.