Париж: протесты против платной парковки для мотоциклов

Сотни мотоциклистов в центре Парижа вышли на акцию протеста против платной парковки для своих транспортных средств. Мэрия французской столицы ввела такую меру с начала сентября. Для тех, кто приезжает в столицу на полный рабочий день, парковка может стоить до 500 евро в месяц. Абонемент могут купить только парижане.

"Люди, которых эта мера затронет больше других — это представители среднего или даже низшего социального слоя, которые не могут себе позволить жить в самом Париже, потому что арендная плата слишком высока, и которые вынуждены приезжать на работу в город, и у которых нет альтернативы двухколёсному транспорту. Они работают по расписанию, а пользоваться общественным транспортом и электричками они не могут, потому что этот транспорт слишком плохо организован", — рассказывает один из организаторов протеста.

Парковка платная только для мотоциклов и скутеров с ДВС: электрические транспортные средства от неё освобождены. Но на фоне нововведений парижской мэрии электротранспорт резко подскочил в цене.