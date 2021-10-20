Германия: парковка внедорожников будет стоить дороже

Автолюбителям из города Тюбинген на юго-западе Германии скоро придется платить за резидентскую парковку больше. Если сейчас возможность оставлять машину в центре города обходится местным жителям всего лишь в 30 евро в год, то с первого января 2022 эта цифра увеличится в четыре раза: до 120 евро. Особенно сильно пострадают владельцы крупных кроссоверов и внедорожников весом более 1800 килограммов. Им придется отдавать городу 180 евро в год.

Инициатива, проведенная «зеленым» мэром Тюбингена, который пытается пересадить жителей на экологичный общественный транспорт, вызвала в городе неоднозначную реакцию.

«Это абсурд. Не имеет ничего общего с реальностью. Машина – это машина. Некоторым из них нужно пространство. Это просто невозможно!» – говорит местная жительница.

«Они большие, тяжелые, грязные и блокируют трафик. Если бы внедорожникам нужно было платить в два раза больше, я была бы даже более довольна», – уверена другая жительница Тюбингена.

Благодаря новой стоимости резидентской парковки, местные власти надеются увеличить городской бюджет на 600 тысяч евро в год.