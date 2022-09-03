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США

Жителям Миссисипи не хватает воды

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 Alexander Kazakevich
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Солдаты Национальной гвардии США распределяют питьевую воду.
Солдаты Национальной гвардии США распределяют питьевую воду.   -   Авторское право  SETH HERALD/AFP

Чрезвычайное положение в Миссисипи: более 150 тысяч жителей штата остаются без водопроводной воды. В разрешении кризиса задействована армия, американские военные распределяют бутылки с питьевой водой на территории выставочного центра.

Дефицит возник из-за поломки на водонапорной станции и выхода из строя очистных сооружений. Эти проблемы были вызваны проливными дождями и паводками в регионе.

"Ситуация улучшается, два дня подряд мы наблюдаем увеличение давления на станции. Во многих резервуарах восстанавливается уровень воды, что__вовсе не означает, что этот важный ресурс вернулся во все дома, но есть признаки нормализации," – заявил мэр Джэксона Чокве Антар Лумумба.

В ожидании этой нормализации у многих жителей Джэксона – столицы Миссисипи и одного из самых бедных городов США – из под крана течёт ржавая вода, они не могут готовить и мыться.

По словам губернатора Тейта Ривза, к аварии также привело плохое техническое обслуживание объекта, который нуждался в ремонте.