Забастовка почти полностью остановила работу Lufthansa в Германии

Около 130 тысяч пассажиров авиакомпании Lufthansa пострадали из-за забастовки пилотов. Как передаёт DPA, были отменены более 800 рейсов – деятельность авиаперевозчика в Германии была почти полностью остановлена на сутки. Исключением стали некоторые международные перелёты и рейсы дочерней компании Cityline.

Забастовка стала ответом профсоюзов на провал переговоров об условиях труда. Активисты требуют повысить зарплату для пилотов на 5,5%, чтобы компенсировать инфляцию. Руководство Lufthansa пыталось помешать проведению акции через суд, но безуспешно. Тем не менее, после слушаний в арбитраже по трудовым спорам профсоюзы решили переформулировать требование об индексации зарплаты.