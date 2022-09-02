Джо Байден: "Политический экстремизм подрывает основы демократии"Комментарии
Euronews
Экстремизм Дональда Трампа и его сторонников "подрывает основы американской демократии". Об этом заявил президент Джо Байден, выступая с программной речью в Филадельфии на фоне Индепенденс-холла, где в конце XVIII века были подписаны Декларация независимости и Конституция США.
Аналитики отмечают, что поедка в Филадельфию - первая встреча с избирателями президента-демократа в рамках начавшейся кампании перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Для демократов штат Пенсильвания может оказаться ключевым.