Джо Байден: "Политический экстремизм подрывает основы демократии"

Экстремизм Дональда Трампа и его сторонников "подрывает основы американской демократии". Об этом заявил президент Джо Байден, выступая с программной речью в Филадельфии на фоне Индепенденс-холла, где в конце XVIII века были подписаны Декларация независимости и Конституция США.

Я выступаю перед перед вами сегодня в момент, когда равенство и демократия подвергаются нападкам. Нет смысла делать вид, что это не так. Поэтому сегодня я приехал в то место, откуда все началось, чтобы как можно яснее сказать нации: слишком многое из того, что происходит сегодня в нашей стране, ненормально. Дональд Трамп и республиканцы, поддерживающие его призыв "Сделать Америку снова великой", представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики...Мы слышим сегодня всё чаще, и все вы слышали разговоры о насилии как о приемлемом политическом инструменте в нашей стране. Это не так, насилие никогда не может быть приемлемым инструментом. Поэтому я хочу сказать просто и ясно: в Америке нет места политическому насилию. Точка. Нет и никогда не будет Джо Байден президент США

Аналитики отмечают, что поедка в Филадельфию - первая встреча с избирателями президента-демократа в рамках начавшейся кампании перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Для демократов штат Пенсильвания может оказаться ключевым.