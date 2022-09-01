Открытие Мостры: Катрин Денёв и "Белый шум"

"Мы официально открываем 79-й Венецианский международный кинофестиваль", - провозгласила испанская актриса и телеведущая Росио Муньос Моралес, она вышла на сцену вместе с председателем жюри Джулианной Мур.

В Венеции на этот раз чествовали Катрин Денёв. На фестивале в Серениссиме культовая французская актриса - частый и желанный гость. В 1967 году Золотого льва получил фильм Луиса Бунюэля "Дневная красавица", в котором Денёв сыграла главную роль, в 1998 она была признана лучшей актрисой и пролучила кубок Вольпи за работу в фильме "Вандомская площадь", а несколько лет спустя возглавила жюри кинофорума.

"Я хочу сказать, что я очень рада и горда тем, что в этом году меня выбрали для участия в Венецианском фестивале. Меня с ним связывает долгая история", - сказал Катрин Денёв, получая награду.

На церемонии открытия выступил с трехминутной речью по видеосвязи президент Укрианы Владимир Зеленский. Он призвал почтить память детей, ставших жертвами войны и попросил международное сообщество о поддержке.

Появилась на этот раз на красной ковровой дорожке и Хиллари Клинтон, которая представляет свою некоммерческую организацию Vital Voices Global Partnership, способствущую продвижению женщин. Экс- госсекретарь США - специальный гость церемонии вручения наград Dfv Award лучшим женщинам профессионалам - мероприятия, организуемого в Венеции известным дизайенером Дианой фон Фюрстенберг.

Адам Драйвер и Грета Гервиг сыграли главные роли в фильме "Белый шум" американского режиссёра Ноа Баумбаха. Его премьерой завершилась церемония открытия фестиваля. Картина, снятая по заказу Netflix - экранизация романа Дона Делилло. Баумбах назвал её историей американской культуры. Это острая сатира о супругах, переживающих кризис среднего возраста.

Венецинаский фестиваль продлится до 10 сетнября. В конкурсной программе 23 фильма, во внекокурсной - 19.