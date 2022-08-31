Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия МАГАТЭ во главе с руководителем агентства Рафаэлем Гросси прибыла в город Запорожье, откуда направится на Запорожскую АЭС. Накануне представители делегации встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отметил необходимость полной демилитаризации станции. ЗАЭС с первых дней войны оккупирована российской армией.

"У нас очень важная задача, которую мы должны выполнить. Необходимо оценить реальную ситуацию на АЭС. Мы должны помочь стабилизировать обстановку, насколько это возможно. Я прекрасно понимаю, что происходит. Мы готовы. МАГАТЭ готово", - заявил Рафаэль Гросси.

"Мы дали им список с основными, очень важными пунктами, что именно они должны проверить – с технической точки зрения. Помимо этого нужно понять, где находятся российские военные. У нас есть информация, что они пытаются скрыть присутствие своих войск на АЭС. Это всё нужно проверить", - рассказал журналистам министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Российская сторона заявляет, что делает все возможное, чтобы инспекция МАГАТЭ прошла "успешно и в безопасном режиме".

"У делегации МАГАТЭ есть гарантии безопасности от союзных сил и Российской Федерации. Будут предприняты все необходимые шаги для обеспечения этой безопасности. Но я хотел бы подчеркнуть, что сейчас украинский режим безумен, я бы не исключал ничего", - сказал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Москва и Киев обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах крупнейшей в Европе АЭС.

Ожидается, что делегаты группы МАГАТЭ проведут на атомной станции два-три дня. Рассматривается возможность создания постоянной миссии агентства на ЗАЭС.