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Украина

Международное сообщество призывает обеспечить безопасность Запорожской АЭС

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 Euronews
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Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ отправляется на ЗАЭС   -   Авторское право  AFP PHOTO / @RAFAELMGROSSI ACCOUNT TWITTER

Россия нанесла ракетный удар по городу Запорожье, заявил в ночь на вторник глава областной администрации Александр Старух. По данным на утро вторника, пострадавших нет. Не сообщается и о серьезных повреждениях инфраструктуры.

В ближайшие дни на Запорожскую АЭС прибудет миссия МАГАТЭ из 10 экспертов во главе с Рафаэлем Гросси. По словам руководителя агентства по атомной энергии, инспекторы оценят ущерб, причиненный станции, определят работоспособность систем безопасности и охраны. Им также предстоит исследовать условия труда персонала. 

В Кремле заявили, что Россия заинтересована в инспекции МАГАТЭ и обеспечит безопасность её специалистов на подконтрольной территории: 

"Мы давно ждали эту миссию. Считаем её необходимой. В той части, которая касается территории подконтрольной России, там будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом должном уровне с учётом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны "Большой семерки" в понедельник призвали "обеспечить полную свободу передвижения международным экспертам".

На встрече в Париже с премьер-министром Польши президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул:

"Мы разделяем озабоченность по двум вопросам: первый - война не должна сделать уязвимым обеспечение безопасности ядерного объекта. В этом контексте миссия МАГАТЭ крайне важна, ее задача - безопасность самой Запорожской АЭС и всего региона. Второе - украинский суверенитет над Запорожской АЭС не должен оспариваться".

В Белом доме считают, что "самым безопасным" вариантом была бы "контролируемая" остановка реакторов ЗАЭС.

С 23 августа мэрия Запорожья распространяет среди населения, проживающего в радиусе 50 км от АЭС, таблетки йода. Их необходимо принимать в случае радиационной тревоги.