Власти Португалии усиливают наблюдение за сейсмической активностью в районе Азорского архипелага. Вблизи острова Сан-Жоржи установлены новые подводные сейсмометры.

Это связано с недавним извержением вулкана Кумбре Вьеха на Канарских островах, которое продолжалось три месяца и стало причиной эвакуации с острова Пальма нескольких тысяч человек.

Кроме того у Сан-Жоржи с марта по апрель было зафиксировано более 27 тысяч землетрясений различной силы.

"На таком архипелаге, как Азоры, установка подобного оборудования на морском дне позволяет значительно расширить область мониторинга и дает более полную характеристику сейсмических процессов, чем наземная сеть", - рассказывает геолог из Кардиффского университета Рикардо Рамальо.

Проект осуществляется при поддержке британского Совета по исследованиям окружающей среды.

"У нас шесть подводных сейсмических станций. Они будут работать на дне океана, записывать данные. Через четыре месяца мы поднимем их на поверхность. Только после этого можно будет обработать собранную информацию", - говорит директор Центра сейсмо-вулканического мониторинга Азорских островов Руи Маркеш.

Азорский архипелаг расположен в зоне высокой сейсмической активности.

Многочисленные землетрясения весной этого года привели к частичной эвакуации населения с острова Сан-Жоржи. Прогнозирование возможных вулканических извержений - главная цель нового проекта.